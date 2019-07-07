شاهد ماذا يفعل أهالى الغردقة للهروب من ارتفاع درجة الحرارة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشهد الشواطئ العامة بمدينة الغردقة إقبالاً كبيراً من المواطنين، أغلبهم من المقيمين بالمدينة، إضافة للقادمين من رحلات اليوم الواحد، ومؤجرى الوحدات السكنية، هربا من ارتفاع درجات الحرارة.

واستحوذ شاطئ النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة على النصيب الأكبر، من حيث الإقبال بسبب موقعة وسط المدينة، وانخفاض سعر تذكرته التي تبلغ 20 جنيها لغير الأعضاء من أهالي الغردقة، ثم يأتي في المرتبة الثانية من حيث الإقبال، شاطئ الفيروز رقم 5 وهو من الشواطئ القريبة من الكتلة السكنية وبه ألعاب للأطفال وشمسيات وشزلونجات، وكذلك شاطئ رقم 9، رغم بعد مسافته إلا أنه من الشواطئ الأكثر اقبالا، حيث تبلغ تذكرته 40 جنية ويقع آخر الممشي السياحي ويبعدعن الكتلة السكنية بوسط المدينة، وأكثر المترددين عليه ممن يمتلكون سيارات.

ويأتي من بين الشواطئ المزدحمة شاطئ عام رقم 4، الذى يطلق عليه شاطئ "الغلابة"، ولا يوجد به أي خدمات ويحصل مجلس مدينة الغردقة تذاكر دخول 3 جنيهات للفرد، ولا يوجد به شمسيات او مقاعد، واشتكي عدد كبير من اهالي الغردقة لسوء الخدمات، مطالبين بتجهيزه لكونه المتنفس الوحيد لمحدودي الدخل من الراغبين في قضاء يوما علي شاطئ البحر.