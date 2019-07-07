شاهد..تعليق كامل أبو على بـ"الحياة اليوم" على استضافة راموس بالغردقة

كتب محسن البديوى

كشف رجل الأعمال كامل أبو على، رئيس لجنة النشاط السياحى بأمم إفريقيا، ورئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، كواليس زيارة قائد نادى ريال مدريد الإسبانى سيرجو راموس، وزوجته بيلا روبيو، إلى مدينة الغردقة.

وقال "أبو على"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، إن هذه الزيارة ستعود بالخير للسياحة المصرية وخاصة الغردقة ، معربًا عن أمله فى زيارة نجوم عالميين لمصر قريبا.

وذكر أن نجم ريال مدريد الأسبانى، كان سعيدًا بوجوده فى مصر، ووعد بزيارة الأهرامات والأقصر وأسوان فى الشتاء المقبل، مضيفًا : "قدمت له إغراءات كثيرة عن الأقصر وأسوان وهذا سيساهم فى ظهور المعالم السياحية لمصر".

وأكد أن مصر جميلة وبها الكثير من الأماكن الرائعة، وهناك طموح كبير لزيادة أعداد السياح، وهذا الأمر يتطلب مزيد من العمل والجهد، مضيفًا: "نعمل الواجب اللى علينا لخدمة وطننا".

وأشار إلى أنه استقبل من قبل كرستيانو رونالدو وعائلته، بالإضافة لكريم بنزيمه، مستطردًا: "زيارة راموس للغردقة تمت بنجاح وستساهم فى تنشيط السياحة لمصر، وهناك انطباعه هائل وزوجته قالت إنه سيسافر مع فريقه لمعسكر كندا، وأنها من الممكن أن تأتى لزيارة الغردقة مرة أخرى الأسبوع المقبل مع والدتها".

وكشف أنه عرض على أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى، إقامة حفل تسليم جوائز الكاف فى الغردقة، موضحًا: "أبدى موافقته، وقدمت جواب رسمى، وربنا يوفقنا ونعمل حاجة كبيرة ومشرفة لبلدنا، وخلال هذا الشهر سيكون الخطاب الرسمى من الاتحاد الإفريقى لتنظيم هذه الاحتفالية العظيمة من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر".