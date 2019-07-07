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"سيد" يتهم زوجته بتطليقه للحصول على إعانة المطلقات وزواجها عرفيا من جارها

الأحد، 07 يوليه 2019 09:09 ص
"سيد" يتهم زوجته بتطليقه للحصول على إعانة المطلقات وزواجها عرفيا من جارها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت ــ أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها زواجها عرفيا للحفاظ على النفقة التى تتقاضها ومسكن الزوجية، ومعاش والداها وإعانة المطلقات، وقدم مستندات تفيد تزويرها أوراقا رسمية وقيامها بتطليقه بالتحايل على القانون وإعلانه بعنوان خاطئ لتمنعه من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وأضاف "سيد.ن.م"، البالغ من العمر 40 عاما، أنه أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "سلبت كل ممتلكاتى وسجنتنى بتهمة التبديد بعد أن احتالت على المحكمة بواسطة الشهود الزور، لتحصل على نفقة منى ومعاش والداها ومعاش المطلقات، رغم زواجها عرفيا".

وتابع الزوج: "مكثت معها مدة 10 سنوات تحملت فيها عنفها وسلاطة لسانها من أجل أولادى وتجنبا لتعرضى لجبروتها، لتستغلنى وتفننت فى تعذيبى وذهبت لتطليقى بحجج كاذبة وحبستنى بتهمة التبديد".

ويكمل: "اتفقت مع زوجها العرفى على الزواج قبل الحصول على الطلاق، وبعد أن سطت على ممتلكاتى تزوجته بشقتى، لأخرج من الزواج وأنا على الحديدة، وحرمتنى من أولادى".


محكمه الاسره

نصب المطلقات

معاش المطلقات

زوج معنف

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