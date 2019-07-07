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سفير تايلاند للمفتى: دار الافتاء أحد أعمدة الفتوى فى العالم

الأحد، 07 يوليه 2019 11:11 ص
سفير تايلاند للمفتى: دار الافتاء أحد أعمدة الفتوى فى العالم جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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استقبل الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السفير تشاينارونج سفير تايلاند بالقاهرة لبحث أوجه تعزيز التعاون الدينى بين دار الإفتاء وتايلاند.

وأكد علام، فى بيان اليوم، أن العلاقات بين مصر وتايلاند قديمة والتعاون بين البلدين يتطور يومًا بعد يوم على كافة المستويات، مضيفا أن التعاون الكبير بين دار الإفتاء المصرية وتايلاند فى مجال تدريب الطلبة التايلانديين على الإفتاء يعد أحد الركائز فى الوقت الحاضر للنهوض والوقوف على أرض الواقع بأقدام ثابتة وعلم راسخ لنشر صحيح الدين والمنهج الوسطى الذى يواجه تيارات التشدد.

وأشار المفتى إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية لطلبة تايلاند ستستمر، وتشهد المزيد من التطور واستقبال مزيد من الطلاب عامًا بعد عام.

من جانبه توجه سفير تايلاند بالشكر إلى المفتى ودار الإفتاء المصرية على ما تبذله من جهد وما تقدمه من علم للطلبة التايلانديين مؤكدًا أن الطلبة استفادوا بشكل كبير من هذه الدورات التدريبية المهمة.

وقال السفير: "نحن نعتبر أن دار الإفتاء المصرية أحد الأعمدة المهمة التى نعول عليها فى تدريب أبنائنا على علوم الفتوى، وأن منهجها هو ما يستحق أن يتبع".

وأبدى تطلع بلاده لمزيد من التعاون والبرامج التدريبية مع دار الإفتاء المصرية، خاصة بعد أن أصبح هذا البرنامج التدريبى حديث الطلبة التايلانديين فى مصر ويشهد إقبالًا كبيرًا منهم.


تايلاند

مفتى الجمهورية

شوقى علام

دار الافتاء

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