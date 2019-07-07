سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 01:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

سفير الفاتيكان وبطريرك الروم يشهدان تكليف كاهن جديد بالخدمة

الأحد، 07 يوليه 2019 01:08 م
سفير الفاتيكان وبطريرك الروم يشهدان تكليف كاهن جديد بالخدمة سفير الفاتيكان وبطريرك الروم يشهدان تكليف كاهن جديد بالخدمة
سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت كاتدرائية الروم الكاثوليك بالفجالة أمس احتفالية رسامة (تعيين) كاهن جديد للخدمة بمصر باسم الأب يوسف نبيل أشعيا وذلك على يد البطريرك يوسف العبسى بطريرك الروم الكاثوليك.

 

شارك فى الاحتفال المطران جورج بكر والقاصد الرسولى سيادة المطران برونو موزارو سفير الفاتيكان بالقاهرة، والعديد من الأباء المطارنة والكهنة والشمامسة مع حشد كبير من شعب الروم الكنيسة.

 

كان سنودس أساقفة الروم الكاثوليك قد انعقد منذ أيام فى بيروت وقرر تدريس وثيقة الإخوة الإنسانية التى وقعها بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر فى المدارس والكليات اللاهوتية التابعة للطائفة.

 


الروم الكاثوليك

كاهن جديد

سفير الفاتيكان

كنيسة الروم الكاثوليك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة