سفير الفاتيكان وبطريرك الروم يشهدان تكليف كاهن جديد بالخدمة

شهدت كاتدرائية الروم الكاثوليك بالفجالة أمس احتفالية رسامة (تعيين) كاهن جديد للخدمة بمصر باسم الأب يوسف نبيل أشعيا وذلك على يد البطريرك يوسف العبسى بطريرك الروم الكاثوليك.

شارك فى الاحتفال المطران جورج بكر والقاصد الرسولى سيادة المطران برونو موزارو سفير الفاتيكان بالقاهرة، والعديد من الأباء المطارنة والكهنة والشمامسة مع حشد كبير من شعب الروم الكنيسة.

كان سنودس أساقفة الروم الكاثوليك قد انعقد منذ أيام فى بيروت وقرر تدريس وثيقة الإخوة الإنسانية التى وقعها بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر فى المدارس والكليات اللاهوتية التابعة للطائفة.