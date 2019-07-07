سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 02:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

سفير الصين لدى بريطانيا يعبر عن أسفه إزاء "عقلية الحرب الباردة"

الأحد، 07 يوليه 2019 01:38 م
سفير الصين لدى بريطانيا يعبر عن أسفه إزاء "عقلية الحرب الباردة" احتجاجات هونج كونج
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أبلغ السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينغ لندن اليوم الأحد، بأن بكين ليست راغبة في حرب دبلوماسية معها لكنها ترفض "عقلية الحرب الباردة" التي تراها من بعض الساسة البريطانيين بشأن هونج كونج.

وثمة حرب كلامية متصاعدة بين الصين وبريطانيا فى أعقاب احتجاجات حاشدة فى هونج كونج على مشروع قانون معلق من شأنه أن يسمح بتسليم متهمين إلى الصين.

وأبلغ السفير تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن بكين لديها ثقة تامة فى تعامل هونج كونج مع الوضع وأن الحكومة البريطانية هى التى تدخلت فى شئون المدينة الداخلية.

وقال "لسنا راغبين في حرب دبلوماسية مع بريطانيا... لا نزال ملتزمين بهذا العصر الذهبي بين دولتينا"، لكنه أضاف أن اللغة التي يستخدمها بعض الساسة البريطانيين إنما هي "لغة عقلية الحرب الباردة".

 


هونج كونج

بريطانيا

الصين

احتجاجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة