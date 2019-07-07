سفر وعودة 1409 مصريين وليبيين و 160 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

مطروح - فريق المحافظات

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1067 مصريا وليبيا و 160 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1067 إلى الجانب الليبي، بينهم 243 مصريا و824 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 342 بينهم 278 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 64 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 25 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 135 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.