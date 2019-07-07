سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 03:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

سفر وعودة 1409 مصريين وليبيين و 160 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الأحد، 07 يوليه 2019 03:10 م
سفر وعودة 1409 مصريين وليبيين و 160 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم - أرشيفية
مطروح - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1067 مصريا وليبيا و 160 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1067 إلى الجانب الليبي، بينهم 243 مصريا و824 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 342 بينهم 278 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 64 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 25 شاحنة محملة بالبضائع وعودة 135 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


محافظة مطروح

مطروح

منفذ السلوم

ليبيا

مدير امن مطروح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنفيذ 73 حكمًا قضائيًا وفحص 12 مسجلاً خلال حملة أمنية بمطروح

السبت، 06 يوليه 2019 03:24 م

سفر وعودة 1141 مصريا وليبيا و 185 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

السبت، 06 يوليه 2019 03:00 م

تحرير 456 مخالفة مرورية وتحصيل 9 آلاف جنيه غرامات فورية بمطروح

الجمعة، 05 يوليه 2019 07:29 م

سفر وعودة 1564 مصريا وليبيا و328 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:26 م

صور.. محافظ مطروح ومدير الأمن يتفقدان مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة

الجمعة، 05 يوليه 2019 06:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

خطة لتوفير 110 آلاف فرصة عمل بالثروة المعدنية و700 مليون دولار استثمارات بالقطاع

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

من يحاكم "الفشلة" فى اتحاد الكرة؟.. الشارع المصرى "يغلى" بعد السقوط المؤسف للفراعنة بامم افريقيا 2019.. مطالب بعقاب من أساءوا استغلال السلطة.. أجهزة الدولة وفرت كل سبل الدعم ومجلس الجبلاية لم يفكر إلا فى البزنس

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

فيديو جراف.. يعنى إيه تأمين صحى شامل لكل المصريين ؟

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة