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سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 7-7-2019

الأحد، 07 يوليه 2019 10:15 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 7-7-2019 اليورو _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال

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ننشر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال اليوم الأحد 7-7-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.69 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع.

 

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 18.67 جنيه للشراء.

18.82 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.58 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.58 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.62 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.55جنيه للشراء.

18.79جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.71 جنيه للشراء.

18.85جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.52 جنيه للشراء.

18.78 جنيه للبيع.


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