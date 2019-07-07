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سعر الدولار اليوم الأحد 7-7-2019 فى مصر

الأحد، 07 يوليه 2019 09:49 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 7-7-2019 فى مصر الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال

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ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد 6-7-2019،ارتفاعا طفيفا على مستوى البنوك العاملة فى مصر، وسجل الدولار عند سعر 16.58 جنيها للشراء، و16.68 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.58 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.58جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.


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