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سرقة 150 فيزا جديدة غير مفعلة بمكتب بريد أسيوط

الأحد، 07 يوليه 2019 11:40 ص
سرقة 150 فيزا جديدة غير مفعلة بمكتب بريد أسيوط مكتب بريد - أرشيفيه
أسيوط- هيثم البدرى

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تعرض مكتب بريد ومعاشات أسيوط بميدان المحطة، لسرقة 150 فيزا بريدية غير مفعلة وتحرر محضر بالواقعة.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من المقدم حاتم الخشت مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد بوصول بلاغ من وكيل مكتب بريد ومعاشات المحطة بسرقة 150 فيزا كارت، وبالانتقال وقوة من مباحث القسم وتبين من الفحص سرقة 150 فيزا بريدية جديدية غير مفعلة.

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إنه تبين من خلال الفحص أن الفيزا كارت المسروقة جديدة وغير مفعلة ولا يمكن تفعيلها إلا من خلال مكتب البريد، وأنه جارٍ فحص محل الواقعة بواسطة البحث الجنائى، وكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 
 
 

 

 


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