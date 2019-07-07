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زوج إيفانا ترامب السابق: عائلة الرئيس الأمريكى "حثالة" يعبدون المال

الأحد، 07 يوليه 2019 01:28 ص
زوج إيفانا ترامب السابق: عائلة الرئيس الأمريكى "حثالة" يعبدون المال إيفانا ترامب وزوجها السابق
وكالات الأنباء

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تصريحات شديدة اللهجة من روسانو روبيكوندى، الزوج السابق للزوجة الأولى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن علاقته بطليقته إيفانا لا تزال طيبة، لكن مشاعره ليست كذلك تجاه أبنائها.
 

وأضاف روبيكوندي فى تصريحات لصحيفة هوف بوست، هذا الأسبوع، أنه يعتقد أن دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب وإريك ترامب "مثيرون للاشمئزاز"، ووصفهم بأنهم "حثالة".
 

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وأكد الممثل الإيطالى البالغ من العمر 47 عاما، أنه لم يستفد أبدًا من ثروة عائلة ترامب، وأنه لا يشعر بذلك تجاه دونالد جونيور وإريرك ترامب وإيفانكا ترامب.. وقال: "هؤلاء الأشخاص يعبدون المال. ليس لديهم قلوب. إنهم نفايات".


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