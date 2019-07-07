زراعة الشرقية: تسليم زريعة الأسماك لمزارعى الأرز

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية الزراعة بالشرقية، بإشراف المهندس علاء عفيفى وكيل الوزارة، بتوزيع زريعة الأسماك على مزارعى الأرز مجانا بجميع مراكز المحافظة، بدعم من الدولة، وذلك مساهمة فى زيادة دخل المزارع من خلال تربية الأسماك فى حقول الأرز .

وأكد وكيل الوزارة، أنه يتوفر كمية من البروتين السمكى للمزارع بمتوسط 21 إلى 24 كجم للفدان، ويؤدى لزيادة محصول الأرز من 4/1 2/1 طن للفدان .

مضيفا أن للأسماك فوائد متعددة للأرز، فهو يقضى على الطحالب الخيطية المسببه لاختناق الجذور فى زراعات الأرز، والتهوية الجيده للمياه الموجوده بحقول الأرز بالحركة المستمرة للأسماك، تتغذى الأسماك على أفه الديدان الحمراء وتقضى عليها، مما يساعد فى زيادة الإنتاج، وزيادة تسميد التربه بواسطة فضلات الأسماك، وتؤدى مخلفات الأسماك فى الحقل إلى خصوبة التربة، مما يقلل من معدلات التسميد، والقضاء على ظاهرة الريم فى الحقول التى تؤثر سلباّ على إنتاجية الأرز، تتغذى الأسماك على يرقات البعوض ويقلل من الخطر على الصحة العامة للإنسان، وزيادة العائد النقدى للمزارع بزيادة محصول الأرز والأسماك معاّ .