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روندا تستضيف مؤتمر الجمعية الدولية لشبكات المحمول 16يوليو

الأحد، 07 يوليه 2019 06:26 م
روندا تستضيف مؤتمر الجمعية الدولية لشبكات المحمول 16يوليو أرشيفية
كتبت: هبة السيد

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تنظم الجمعية الدولية، لشبكات الهاتف المحمول ،GSMA مؤتمر "موبايل 360 – أفريقيا"، فى الفترة من 16 إلى 18يوليو فى مدينة كيجالى برواندا، تحت شعار "نهضة المواطن الرقمى".

ويجمع المؤتمر قادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالقارة لتبادل الأفكار الاستثنائية الملهمة، التى ستساهم فى النهوض الرقمى بأفريقيا، وذلك وفقا للموقع الألكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويركز المؤتمر هذا العام على المستفيدين من الثورة الرقمية، وتأثير الرقمنة فى سوق العمل، وأهم الخطوات اللازمة لإنشاء مجتمع رقمى شامل وآمن للمستقبل.


شبكات الهاتف المحمول

GSMA

موبايل 360

افريقيا

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