سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 10:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعبر لأوروبا عن قلقها من مساعى الناتو وأمريكا لاحتوائها عسكريا

الأحد، 07 يوليه 2019 09:18 م
روسيا تعبر لأوروبا عن قلقها من مساعى الناتو وأمريكا لاحتوائها عسكريا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن الوفد الروسى لدى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا سيثير مسألة سياسة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى "الناتو" بمحاولة احتواء روسيا والسيطرة عليها. 
وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن الوفد سيثير تلك المسألة خلال الاجتماع الوزارى غير الرسمى للمنظمة المقرر عقده يوم غد الإثنين فى سلوفاكيا 
ويستمر لمدة يومين، وسيحضره وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. 
وأضافت الوزارة "نتوقع إجراء مناقشة صريحة حول سبل التغلب على الأزمة في مجال الأمن الأوروبي وتطبيع العلاقات بين الدول، ونعتزم إثارة قضية المسار الخطير للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بمحاولة احتواء روسيا عسكريا وسياسيا، والذي يترجم إلى تعاظم للقوى العسكرية وتكثيف البنية التحتية للحلف وزيادة تدريباته على الحدود الروسية". 
كما أشارت الوزارة إلى أنها تعتقد "أنه من أجل إلغاء التصعيد هناك حاجة إلى استخدام جميع الأدوات الممكنة بما في ذلك الاستخدام الكامل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي لديها إمكانات كبيرة ويمكن أن تكون بمثابة منصة للحوار على أساس المساواة واتخاذ القرارات بشأن القضايا الأمنية". 


روسيا

وزارة الخارجية الروسية

منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا

الناتو

حلف شمال الأطلسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

سوبر كورة.. رينارد يقترب من الدورى المصرى وصراع ثنائى على ضمه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة