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روسيا ترفض التصريحات الأمريكية بشأن فرض حظر على الرحلات الجوية لجورجيا

الأحد، 07 يوليه 2019 08:03 ص
روسيا ترفض التصريحات الأمريكية بشأن فرض حظر على الرحلات الجوية لجورجيا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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رفضت وزارة الخارجية الروسية، التصريحات الأمريكية بشأن فرض موسكو حظرا على الرحلات الجوية إلى جورجيا.

وقالت الخارجية الروسية - عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) - "لقد وصفت إليزابث رود (القائمة بأعمال رئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى جورجيا) التدابير التى اتخذتها روسيا تجاه جورجيا وتتعلق بالرحلات الجوية والسياحة، بأنها غير عادلة وغير متناسبة وغير ضرورية".


وأشارت الخارجية الروسية - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى تاريخ العقوبات الأمريكية ضد روسيا ودول أخرى. قائلة "إن عصا العقوبات الأمريكية ضربت - طوال عقود - عددا من الدول التى تنتهج سياسات خارجية مستقلة... روسيا تعيش تحت وطأة العقوبات الأمريكية والتى لم تنقطع يوما منذ عام 1974 لحظة اعتماد قانون (جاكسون-فانيك) وحتى الآن؛ مما يدل على أن النخب السياسية الأمريكية كانت - ولا تزال خلال نصف قرن - تعتبر روسيا دولة غير صديقة.


وأضافت "بدلا من إلقاء محاضرات وإرشادات بشأن الإجراءات الروسية الهادفة إلى حماية صحة وحياة المواطنين الروس المقيمين فى الخارج؛ نود أن نسمع تفسيرا من رود بخصوص العقوبات الأمريكية العادلة والمفيدة والضرورية التى كانت تفرضها على روسيا خلال عقود من أجل الضغط عليها لتغيير سياستها الخارجية".


وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو الجاري، وأوصى الشركات السياحية بتجنب بيع التذاكر وتنظيم الرحلات إلى جورجيا خلال فترة سريان المرسوم.


روسيا

لافروف

أمريكا

جورجيا

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