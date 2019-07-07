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روسيا تدعو إيران للامتناع عن التصعيد لعدم تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي

الأحد، 07 يوليه 2019 02:03 م
روسيا تدعو إيران للامتناع عن التصعيد لعدم تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ

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دعا ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية فى فيينا إيران إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير، التى قد تؤدى إلى تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي.

وقال أوليانوف - فى تصريحات أوردتها اليوم /الأحد/ قناة (روسيا اليوم) - : "إن روسيا تتفهم الخطوات التى اتخذتها إيران والأسباب التى دفعتها إلى تنفيذها، لكننا ندعوها إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التى يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع حول الاتفاق النووى معها".

وكانت طهران قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تبنيها الخطوة الثانية من خفض التزاماتها بالاتفاق النووى المبرم عام 2015، وشروعها فى زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.67% وصولًا إلى 5%.

وأوضحت إيران أن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق لم تتخذ إجراءات الحفاظ على المصالح الإيرانية، فى ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التى فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران.

 


روسيا

أخبار روسيا

إيران

الاتفاق النووي

تخصيب اليورانيوم

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