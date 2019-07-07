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رسميا.. الأردن تحظر لعبة بابجى لتأثيرها السلبى على المجتمع

الأحد، 07 يوليه 2019 02:02 ص
رسميا.. الأردن تحظر لعبة بابجى لتأثيرها السلبى على المجتمع بابجى
وكالات الأنباء

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حظرت المملكة الأردنية الهاشمية بشكل رسمى لعبة بابجى، ووفقًا لصحيفة الرأى الأردنية، أكد رئيس مجلس مفوضى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالأردن، المهندس غازي الجبور، أن الهيئة أوقفت ما يسمى لعبة بابجى أو "بوبجى"، ومنعها فى المملكة نتيجة العديد من الشكاوى التى وردت إلى الهيئة؛ لما لها من نتائج سلبية، انعكست على المجتمع بشكل كامل.

 

وبيَّن الجبور أن التقارير كافة، وأبرزها تقرير "منظمة الصحة العالمية"، أكدت أن للعبة نتائج سلبية كبيرة، من أبرزها "الإدمان" و"العصبية" و"الاستفزاز" و"العزلة الاجتماعية" و"تفكك الأُسر" نتيجة تعلُّق مَن يلعبها بشكل مستمر باللعب بها عبر الهواتف الذكية التي يمتلكونها. مبينًا أن الهيئة أصدرت تعليمات إلى شركات الاتصال بحظر هذه اللعبة في الأردن رسميًّا.

 

وأضاف الجبور بأن واجب الهيئة ضمن ما حدده القانون حماية المجتمع المحلي من أي آثار صادرة عن التطبيقات الذكية، وما ينتج منها من ألعاب وبرامج تؤدي إلى عمل خلل في المجتمع من حيث السلوكيات، وغيرها من التصرفات التي تدفع إلى سوء التصرف أو التعامل مع أي تطبيق.

 


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بوبجى

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