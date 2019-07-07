ربة منزل تسلم طفلها لعامل مقابل الحصول على مبلغ مالى بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على ربة منزل، لاتهامهما بتسليم طفلها كضمان لعامل، مقابل الحصول على مبلغ 65 ألف جنيه، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه عامل، بالاحتيال عليها، حيث اتفقت معه على تسليم طفلها البالغ من العمر 5 سنوات له، مقابل الحصول منه على مبلغ 65 ألف جنيه، وأن الطفل بحوزته كضمان لحين إعادة النقود له، إلا أنها تعرضت للنصب، ولم تتمكن من إعادة النقود له، ورفض المتهم حصولها على طفلها، مما دفعها للإبلاغ عن الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم إعادة الطفل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.