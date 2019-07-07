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رئيس وزراء كندا يهنئ نظيره البلجيكى على رئاسة المجلس الأوروبى

الأحد، 07 يوليه 2019 05:59 م
رئيس وزراء كندا يهنئ نظيره البلجيكى على رئاسة المجلس الأوروبى رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
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هنأ رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو نظيره البلجيكى شارل ميشيل على توليه رئاسة المجلس الأوروبى خلفا للرئيس الحالى دونالد توسك اعتبارا من 1 ديسمبر القادم.
وناقش الجانبان - خلال اتصال هاتفى اليوم الأحد - العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبى، وزيادة التجارة بفضل الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة الجديدة، كما ناقشا أهمية عمل كندا والاتحاد الأوروبى معا في دعم النظام الدولى القائم على القواعد ومواجهة إنعدام الأمن من خلال دعم وإصلاح الهيكل والمؤسسات المتعددة الأطراف، بما فى ذلك منظمة التجارة العالمية.


كندا

جاستن ترودو

بلجيكا

شارل ميشيل

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