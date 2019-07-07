رئيس مصلحة الجمارك يتوجه إلى أمريكا لبحث مشروع إتفاقية للمساعدات المتبادلة

كتب – أحمد يعقوب

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، على رأس وفد مصلحة الجمارك المصرية، متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور الإجتماعات المشتركة مع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو 2019 بناء على دعوة من الجانب الأمريكى لبحث مشروع إتفاقية للمساعدات المتبادلة فى الشؤون الجمركية بين مصر وأمريكا بهدف دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصلحتى الجمارك فى البلدين بما ينعكس على تسهيل حركة التجارة البينية.

ويتكون الوفد المصرى خلال الاجتماعات من محمد على ماهر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات وأحمد شحاته مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك وعلى جلال مدير إدارة الإتفاقيات بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك وافتخار خلف مدير إدارة الترجمة وشاهيناز قطب مدير إدارة بالإدارة المركزية للإصلاح والتطوير ونبيل على بدر مدير إدارة بجمارك دمياط.