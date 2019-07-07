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رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات الصرف الصحى.. صور

الأحد، 07 يوليه 2019 04:11 م
رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات الصرف الصحى.. صور أعمال الصرف الصحي بمدينة طود وحفر وتركيب خط السيب
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مدينة الطود، اليوم الأحد، بعض المشروعات الجارى تنفيذها بالمركز، وتابع أعمال الصرف الصحى بالمدينة وحفروتركيب خط السيب، لتذليل المعوقات للحفر وسرعة الانتهاء من الأعمال.
 
 
ثم اتجه رئيس المدينة إلى قرية منشية النوبة، لتفقد استلام وفتح الشارع المؤدي إلى محطة صرف صحي البغدادي بنطاق قرية منشية النوبة، وهى محطة المعالجة للشركة المنفذة لشركة المياه والصرف الصحي، بحضور المهندسة هيام أحمد والمهندس بدري الغول من هيئة المياه والصرف الصحى، وبصرى النوبى يوسف رئيس قرية منشية النوبة، والمهندس هشام محمد أحمد والمهندس محمد جمال من شبكات الأقصر، والمهندس أسامة عبدالرؤوف من هندسة كهرباء العديسات، وفى قرية العديسات قبلى، تابع أعمال تغطية ترعة المعلا بطول 200 متر، والوقوف على سرعة الانتهاء من أعمال التغطية.
 
رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات المشروعات التي يجري تنفيذها ويكلف بسرعة إنهاؤها (2)
 
رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات المشروعات التي يجري تنفيذها ويكلف بسرعة إنهاؤها (3)
 
رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات المشروعات التي يجري تنفيذها ويكلف بسرعة إنهاؤها (4)
 
رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات المشروعات التي يجري تنفيذها ويكلف بسرعة إنهاؤها (5)
 
رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات المشروعات التي يجري تنفيذها ويكلف بسرعة إنهاؤها (6)
 
رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات المشروعات التي يجري تنفيذها ويكلف بسرعة إنهاؤها (7)
 
رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات المشروعات التي يجري تنفيذها ويكلف بسرعة إنهاؤها (8)
 

 


مشروعات جديدة بالاقصر

الصرف الصحي بالاقصر

مدينة الطود

محطة صرف صحي البغدادي

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