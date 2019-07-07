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رئيس جمهورية مدعشقر يصل القاهرة لمساندة منتخب بلاده أمام الكونغو

الأحد، 07 يوليه 2019 09:45 ص
رئيس جمهورية مدعشقر يصل القاهرة لمساندة منتخب بلاده أمام الكونغو مطار القاهرة - ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، رئيس جمهورية مدعشقر "أندريه راجولينا " لمساندة منتخب بلاده فى مباراته أمام الكونغو الديمقراطية اليوم، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية، فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019.  
 
كانت أسرة رئيس مدغشقر، ووزير الرياضة فى مدغشقر، قد وصلوا مطار برج العرب بالإسكندرية ، مساء أمس السبت، لمساندة منتخب بلادهم ،وحرص فريق من العلاقات العامة بالمطار، على استقبال أبناء رئيس جمهورية مدغشقر ووزير الرياضة، في المطار بالورود فور وصولهم.  
 
وتأهل منتخب مدغشقر لدور الستة عشر بعد أن تصدر المجموعة الثانية من أمم أفريقيا، وفي جعبته 7 نقاط من انتصارين وتعادل وحيد بدور المجموعات.  
 
 
في المقابل نجح المنتخب الكونغولي في التأهل لدور الـ16 من البطولة كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في مجموعتها بالبطولة، حيث احتل منتخب الكونغو ديموقراطية المركز الثالث من المجموعة الأولى، وفي رصيده 3 نقاط، بعد الخسارة في مناسبتين وتحقيق مكسب وحيد بدور المجموعات.‎

 


رئيس جمهورية مدعشقر

الكونغو

مطار القاهرة

الكان

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