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رئيس جامعة طنطا: لا وساطة أو استثناءات في اختبارات القبول بالتربية الرياضية والنوعية

الأحد، 07 يوليه 2019 05:22 م
رئيس جامعة طنطا: لا وساطة أو استثناءات في اختبارات القبول بالتربية الرياضية والنوعية نائب رئيس جامعة طنطا يتفقد اختبارات الطلاب
الغربية - عادل ضرة - محمد طارق

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اكد  الدكتور  مجدي سبع رئيس جامعة طنطا ، أنه لا مجال "للواسطة" أو الاستثناءات في اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليتى التربية الرياضية والتربية النوعية بالجامعة.

واضاف ان الجامعه  شهدت اقبالا كبيرا من   الطلاب الراغبين في فى اجراء الاختبارات للالتحاق  بالكليتين، موضحا ان عدد الطلاب الذين  أدوا الامتحانات اليوم 361 طالب وطالبة، ومن المقرر استمرار الاختبارات حتي يوم السبت الموافق 20 من الشهر الجارى.

فيما أعلن الدكتور الرفاعي مبارك ، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، خلال جولته التفقدية اليوم لاختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية حرص الجامعة على الالتزام بالشفافية والموضوعية في تقييم أداء الطلاب المتقدمين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب مما يساعدهم على أداء الاختبارات ، الى جانب توفير أماكن انتظار لأولياء الأمور تسهيلاً عليهم.

وأشارت الدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية إلى أن الكلية استعدت على أكمل وجه لإجراء الاختبارات التى تشمل الكشف الطبى واختبارات القوام والقدرات البدنية والمهارية والسرعة والرشاقة والتوافق والتحمل والقوى.

وأوضح الدكتور السيد مزروع عميد كلية التربية النوعية أنه تم اختيار أماكن مناسبة لاجراء الاختبارات وتوفير كافة الادوات التي تمكن الطلاب من التعبير عن موهبتهم ، مؤكداً أنه تم توجيه القائمين على الاختبارات في الكلية بالالتزام بالحيادية في اختيار الطلاب الموهوبين.

 

 


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