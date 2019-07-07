رئيس جامعة الوادى: تيسيرات للجان "القمسيون الطبى" لاختبارات قدرات الثانوية

قنا - وائل محمد

أكد د.عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، تسهيل الإجراءات الطبية، وتوفير وسائل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، فى لجان القومسيون الطبى بمستشفى الطلاب الخاصة، بطلاب الثانوية العامة، من الراغبين فى أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2019/ 2020م.

ورافق رئيس الجامعة خلال تفقده اللجان، كل من الدكتور محمود خضارى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورمحمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يوسف الغرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.