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رئيس جامعة الوادى: تيسيرات للجان "القمسيون الطبى" لاختبارات قدرات الثانوية

الأحد، 07 يوليه 2019 11:50 م
رئيس جامعة الوادى: تيسيرات للجان "القمسيون الطبى" لاختبارات قدرات الثانوية د.عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى
قنا - وائل محمد

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أكد د.عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، تسهيل الإجراءات الطبية، وتوفير وسائل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، فى لجان القومسيون الطبى بمستشفى الطلاب الخاصة، بطلاب الثانوية العامة، من الراغبين فى أداء اختبارات القدرات للالتحاق بكلية التربية الرياضية للعام الجامعي 2019/ 2020م.
 
ورافق رئيس الجامعة خلال تفقده اللجان، كل من الدكتور محمود خضارى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورمحمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور يوسف الغرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 
 
 

جامعة جنوب الوادى

اختبارات القدرات

رئيس جامعة جنوب الوادى

محافظة قنا

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