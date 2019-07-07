رئيس جامعة المنوفية يستقبل عميد كلية المجتمع من المملكة العربية السعودية

المنوفية _محمد فتحى

استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتورة حورية بنت محمد العتيبى عميد كلية المجتمع بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية فى إطار فعاليات تبادل تدريب طلاب الجامعات العربية.

رحب مبارك بالعميدة موجها لها التحية فى رحاب جامعة المنوفية، والتى أشادت بالخدمات المقدمة للطلاب والشكر لجميع القائمين على التبادل الطلابى وتوفير كافة متطلباتهم.

وأشار مبارك إلى أن الملتقى الخامس والعشرين لتبادل تدريب الجامعات العربية والذى عقد فى رحاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أسفر عن وفود عدد من طالبات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للتدريب فى كليتى الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، وكذلك عدد من طلاب جامعة الأنبار بالعراق للتدريب بكليات الطب والصيدلة والزراعة ويستمر التدريب حتى نهاية شهر يوليو الحالى.

كما حرص مبارك على لقاء الطلاب والإطمئنان على توفير سبل الراحة والإقامة لهم وأماكن التدريب، وحل أى عقبات تواجههم، وحرصه على استقبال تقرير نهائى من الطلاب قبل نهاية فترة التدريب للسلبيات والإيجابيات التى واجهتهم، متمنيا لهم تحقيق الإستفادة القصوى من التدريب بالكليات والتخصصات المختلفة، وأن الجامعة تفتح أبوابها دئما لاستقبال الطلاب العرب من جميع الجامعات العربية لتبادل الخبرات وتطوير العملية التعليمية والبحثية والعملية على كافة المستويات.

حضر اللقاء الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء زهران عميد كلية الصيدلة، ومها الشريف مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة.