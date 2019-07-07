سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 02:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يستقبل عميد كلية المجتمع من المملكة العربية السعودية

الأحد، 07 يوليه 2019 12:58 م
رئيس جامعة المنوفية يستقبل عميد كلية المجتمع من المملكة العربية السعودية جانب من اللقاء
المنوفية _محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتورة حورية بنت محمد العتيبى عميد كلية المجتمع بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية فى إطار فعاليات تبادل تدريب طلاب الجامعات العربية.

رحب مبارك بالعميدة موجها لها التحية فى رحاب جامعة المنوفية، والتى أشادت بالخدمات المقدمة للطلاب والشكر لجميع القائمين على التبادل الطلابى وتوفير كافة متطلباتهم.

وأشار مبارك إلى أن الملتقى الخامس والعشرين لتبادل تدريب الجامعات العربية والذى عقد فى رحاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أسفر عن وفود عدد من طالبات جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للتدريب فى كليتى الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، وكذلك عدد من طلاب جامعة الأنبار بالعراق للتدريب بكليات الطب والصيدلة والزراعة ويستمر التدريب حتى نهاية شهر يوليو الحالى.

كما حرص مبارك على لقاء الطلاب والإطمئنان على توفير سبل الراحة والإقامة لهم وأماكن التدريب، وحل أى عقبات تواجههم، وحرصه على استقبال تقرير نهائى من الطلاب قبل نهاية فترة التدريب للسلبيات والإيجابيات التى واجهتهم، متمنيا لهم تحقيق الإستفادة القصوى من التدريب بالكليات والتخصصات المختلفة، وأن الجامعة تفتح أبوابها دئما لاستقبال الطلاب العرب من جميع الجامعات العربية لتبادل الخبرات وتطوير العملية التعليمية والبحثية والعملية على كافة المستويات.

حضر اللقاء الدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة وفاء زهران عميد كلية الصيدلة، ومها الشريف مدير عام شئون التعليم والطلاب بالجامعة.

 


المنوفيه

جامعه المنوفيه

كلية المجتمع

السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة