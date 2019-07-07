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رئيس جامعة القاهرة: 350 جهاز حاسب آلى جاهزة لتنسيق رغبات طلاب الثانوية

الأحد، 07 يوليه 2019 04:09 م
رئيس جامعة القاهرة: 350 جهاز حاسب آلى جاهزة لتنسيق رغبات طلاب الثانوية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة أنهت الاستعدادات اللازمة لاستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها لعام 2019، لتسجيل رغباتهم بالكليات والمعاهد العليا من خلال تخصيص 3 معامل لتسجيل رغبات الطلاب، بكليات الزراعة والهندسة والدراسات العليا للبحوث والدراسات الإحصائية.
 
وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تلك المعامل تحتوى على نحو 350 جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلى توفير جميع المستلزمات التى يحتاجها الطلاب أثناء أعمال التنسيق، وكذلك الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلى وموقع التنسيق، مضيفا أنه تم تخصيص 4 مبان بالمدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وتم تجهيزها جميعًا لاستخدامها خلال جميع مراحل التنسيق.
 

 

 

جامعة القاهرة

معامل الحاسب الالى

التعليم العالى

تنسيق الثانويه العامة

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