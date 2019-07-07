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رئيس بحوث الغزل: المحالج الجديدة تتعامل مع القطن فائق الطول

الأحد، 07 يوليه 2019 02:00 م
رئيس بحوث الغزل: المحالج الجديدة تتعامل مع القطن فائق الطول الدكتور محمد نجم
الفيوم عبد الحليم سالم

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أكد الدكتور محمد نجم، رئيس قسم بحوث الغزل بمعهد بحوث القطن، نائب رئيس الاتحاد العالمى القطن أن المساحات المنزوعة بالقطن هذا العام بلغت نحو 239 ألف فدان قطن بتراجع بلغ نحو 107 آلاف فدان عن العام الماضى.

وأرجع نجم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش افتتاح محلج الفيوم، تراجع المساحة لعدة عوامل منها عدم تحديد سعر ضمان لشراء القطن كما حدث العام الماضى وترك القطن للعرض والطلب حسب حالة السوق المحلى والعالمي.

وقال محمد نجم أن المحالج الجديدة يمكنها التعامل مع كافة الأقطان مما يفتح المجال لزيادة زراعات القطن طويل التيلة مستقبلا خاصة أن القطن الطويل يمثل فقط 1.5%؜ من الإنتاج العالمى والباقى قصير .

وحول عدم زراعة الاقطان قصيرة التيلة قال إن التخوف هو اختلاط بذوره مع بذور القطن طويل التيلة، مستبعدا زراعته الفترة المقبلة .

وأوضح أن تغير التكنولوجيا وراء تراجع الطلب على القطن الطويل ولجوء الشركات المصنعة للقطن المتوسط والقصير، وبالتالى فإن التصدير هو الخيار الأفضل للقطن الطويل مع السعى  لادخال تكنولوجيا لاستخدامه مستقبلا، وتم بالفعل التعاقد على شراء نظم غزل حديثة تناسب القطن المصرى، لافتا إلى أن تغير النظام الاقتصادي من النظام الشمولي إلى الرأسمالي تغيرت الأوضاع وفق دراسات المكسب والخسارة حاليا بجانب السعى للقيمة المضافة والمنافسة العالمية .

 

 


محلج الفيوم

بحوث القطن

القابضة للغزل

محمد نجم

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