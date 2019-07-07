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رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير أراضٍ زراعية لشباب الصعيد

الأحد، 07 يوليه 2019 02:39 م
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بتوفير أراضٍ زراعية لشباب الصعيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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لجنة من عدة جهات تقدم تقريرها لرئيس الوزراء نهاية الأسبوع عن منطقتين بمحافظتى المنيا وأسيوط

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير أراض زراعية لشباب الصعيد.

 

فى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس بإتاحة أراضٍ يستفيد بها الشباب فى محافظات الصعيد، وتُضيف فى الوقت نفسه مساحات جديدة للرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن هُناك عددًا من الوزارات تعمل على تنفيذ هذا التكليف، بحيث يتم تحديد الأراضى الجاهزة للزراعة، وكذلك التأكد من توافر مصادر المياه.

 

وأوضح مصطفى مدبولى، أن هناك موقعين مقترحين فى كل من محافظتى المنيا وأسيوط، وتم التأكد من وجود مصادر للمياه فى أحدهما، كما قامت لجنة من مركز بحوث الصحراء بزيارة الموقع، وتحليل عينات من التربة، للتأكد من المساحات الصالحة للزراعة، وكذا أنواع الزراعات التى تصلح فى المنطقة، وسيتم العمل فى الموقع الثانى من الغد.

 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى، كلف بتشكيل لجنة مشتركة من مسئولى وزارة الزراعة، والمحافظة المعنية، وشركة الريف المصرى، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وجهاز الخدمة الوطنية، بهدف حصر الأراضى فى المناطق المستهدفة، وتحديد جهة الولاية، وأى تصرف لإحدى هذه الجهات على الأراضى، ويتم زيارة الموقع هذا الأسبوع، وتقديم تقرير نهاية الأسبوع بتفاصيل هذه التكليفات.


أراضى زراعية للشباب

مجلس الوزراء

مصر

مصطفى مدبولى

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