رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يبحث أخر الاستعدادات لامتحانات الدور

الإسكندرية أسماء على بدر

اجتمع الشيخ نشأت الصاوى رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد، مع رؤساء الإدارات التعليمية الأزهرية، للوقوف على أخر الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني لجميع المراحل التعليمية.

وأكد " الصاوى" على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات، والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والالتزام بالمواعيد وسد العجز في اللجان والتصحيح، وشدد على توفير المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانهم، ومنع الغش بكافة الطرق والوسائل المتاحة.

شدد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد، على ضرورة متابعة التقديم الالكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وقبول أوراق التقديم بالمعاهد في حالة تعذر التقديم الكترونيًا، وتجميعها وإرسالها إلى إدارة المعلومات بالمنطقة.

يذكر أن انطلقت اليوم امتحانات الدور الثاني للنقل الابتدائى.