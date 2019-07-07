رئيس المجلس الاقتصادى الإفريقى: السيسى يعمل على تعزيز التجارة بين دول القارة

كتب عامر مصطفى

السفير محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادى الإفريقى، أن القمة الإفريقية التى تعقد حالياً فى النيجر هى حدث استثنائي بامتياز على مدار تاريخ القارة وشعوبها.

وأضاف السفير محمد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية ONE، أن ذلك الحلم كان من أهداف وأحلام زعماء القارة قديماً، والآباء المؤسسون للقارة الأفريقية والمناضلون الأوائل كانوا يحلمون باتفاقية للتجارة.

وتابع السفير محمد عبد الغفار، أن القارة وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمتع بسوق ضخم جداً قوامه 1.3 مليار نسمة، بإجمالى ناتج يصل إلى 3.4 تريليون دولار، وهو ما يوفر المقومات الأساسية للنجاح.

وأشار السفير محمد عبد الغفار، إلى أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم فى البلاد وهو يعمل على تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن الرئيس وضع على قائمة أولوياته تفعيل التجارة بين دول القارة بما يعود لنشر التنمية بين الشعوب الأفريقية.

وأردف السفير محمد عبد الغفار، أن دول القارة السمراء شهدت عقوداً من المعاناة وبها الكثير من المقدرات، موضحاً أن القارة تتمتع بالمناخ المعتدل، وبها ثانى أكبر مخزون من المياه العذبة، كما أن القارة تتمتع بثلث مقدرات العالم من الثروة المعدنية.