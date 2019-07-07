سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 11:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس المجلس الاقتصادى الإفريقى: السيسى يعمل على تعزيز التجارة بين دول القارة

الأحد، 07 يوليه 2019 09:13 م
رئيس المجلس الاقتصادى الإفريقى: السيسى يعمل على تعزيز التجارة بين دول القارة الرئيس السيسى
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
السفير محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادى الإفريقى، أن القمة الإفريقية التى تعقد حالياً فى النيجر هى حدث استثنائي بامتياز على مدار تاريخ القارة وشعوبها.
 
وأضاف السفير محمد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية ONE، أن ذلك الحلم كان من أهداف وأحلام زعماء القارة قديماً، والآباء المؤسسون للقارة الأفريقية والمناضلون الأوائل كانوا يحلمون باتفاقية للتجارة.
 
وتابع السفير محمد عبد الغفار، أن القارة وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى تتمتع بسوق ضخم جداً قوامه 1.3 مليار نسمة، بإجمالى ناتج يصل إلى 3.4 تريليون دولار، وهو ما يوفر المقومات الأساسية للنجاح.
 
وأشار السفير محمد عبد الغفار، إلى أن الرئيس السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم فى البلاد وهو يعمل على تعزيز التجارة بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن الرئيس وضع على قائمة أولوياته تفعيل التجارة بين دول القارة بما يعود لنشر التنمية بين الشعوب الأفريقية.
 
وأردف السفير محمد عبد الغفار، أن دول القارة السمراء شهدت عقوداً من المعاناة وبها الكثير من المقدرات، موضحاً أن القارة تتمتع بالمناخ المعتدل، وبها ثانى أكبر مخزون من المياه العذبة، كما أن القارة تتمتع بثلث مقدرات العالم من الثروة المعدنية.

قمة النيجر

الرئيس السيسى

اتفاقية القارة

افريقيا

تنمية افريقيا

السيسى فى النيجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية

فيلم Spider-Man: Far From Home يحصد تقييمات عالية

اشتباكات عنيفة بين جماهير الكونغو و نجم الفريق"بولاسي" بعد مباراة مدغشقر.. صور

اشتباكات عنيفة بين جماهير الكونغو و نجم الفريق"بولاسي" بعد مباراة مدغشقر.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة