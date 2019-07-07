رئيس الشرقية للأقطان لـ"اليوم السابع": تهريب الغزول يضر بالصناعة الوطنية

كتب عبد الحليم سالم

أكدت رتيبة محمود رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للأقطان، أن عملية تطوير المحالج التى تقودها الشركة القابضة ستحقق النتائج المرجوة من خلال رفع قيمة القطن المصرى وتحسين مستواه داخل وخارج مصر.

أضافت رتيبة لـ"اليوم السابع" على هامش افتتاح محلج الفيوم اليوم، أن الشركة الشرقية للأقطان حققت نحو 8 ملايين جنيه أرباحا بنهاية العام المالى، بالرغم من ارتفاع الأجور الشهرية لنحو 1.4 مليون جنيه.

وقالت إنه من المهم القضاء على ظاهرة تهريب الغزول من الخارج، ومن المناطق الحرة فى المقام الأول حتى تتمكن الغزول المحلية من المنافسة حيث تباع الغزول المهربة أقل من سعر الغزول المحلية مما يمثل تهديدا مباشرا للصناعة الوطنية.

وأشارت رتيبة محمود، أنه من خلال مشروع التطوير يمكن زيادة استخدام الأقطان الطويلة وعودة التاج للقطن المصرى مجددا.