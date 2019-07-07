رئيس التنمية الصناعية يتفقد مدينة البغدادى بالأقصر غدا الاثنين

كتب إسلام سعيد

يتفقد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس مجدى غازى، منطقة البغدادى الصناعية، غدا الاثنين، للوقوف على وضع الخدمات وعمليات الإنشاء التى تتم فى المدينة.

وتضم المنطقة الصناعية بالبغدادى 15 مصنع مواد كيماوية بين تشكيل معادن ومصانع بلاستيك، و14 مصنع نشاط هندسى متنوع ما بين موبيليات وأخشاب ومبردات صحراوية وكراسات وكشاكيل، و13 مصنع مواد غذائية ما بين ألبان وحلاوة طحينية ومعجون طماطم وصلصة وكاتشب وتعبئة وتغليف، و10 مصانع مواد بناء ما بين جرانيت ورخام وطوب أسمنتى.

ويشار إلى أنه يقام مجمع صناعى جديد فى الأقصر على مساحة 49 فدان ما ويضم حوالي 240 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 150 و400 مترا مربعا مخصصة للصناعات الصغيرة، لعدد من الأنشطة الصناعية منها الأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائى.