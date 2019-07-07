سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 12:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس التنمية الصناعية يتفقد مدينة البغدادى بالأقصر غدا الاثنين

الأحد، 07 يوليه 2019 10:38 ص
رئيس التنمية الصناعية يتفقد مدينة البغدادى بالأقصر غدا الاثنين مجدى غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتفقد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس مجدى غازى، منطقة البغدادى الصناعية، غدا الاثنين، للوقوف على وضع الخدمات وعمليات الإنشاء التى تتم فى المدينة.

وتضم المنطقة الصناعية بالبغدادى 15 مصنع مواد كيماوية بين تشكيل معادن ومصانع بلاستيك، و14 مصنع نشاط هندسى متنوع ما بين موبيليات وأخشاب ومبردات صحراوية وكراسات وكشاكيل، و13 مصنع مواد غذائية ما بين ألبان وحلاوة طحينية ومعجون طماطم وصلصة وكاتشب وتعبئة وتغليف، و10 مصانع مواد بناء ما بين جرانيت ورخام وطوب أسمنتى.

ويشار إلى أنه يقام مجمع صناعى جديد فى الأقصر على مساحة 49 فدان ما ويضم حوالي 240 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 150 و400 مترا مربعا مخصصة للصناعات الصغيرة، لعدد من الأنشطة الصناعية منها الأدوات المكتبية، والكهربائية، والهندسية، وصناعة المنسوجات، والورق وبعض الصناعات التعدينية والصناعات الغذائى.


مجمعات صناعية

المناطق الصناعية

المجمعات الصناعية

رئيس التنمية الصناعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

30 يونيو.. ثورة صناعية فى مصر.. تسجيل 10 آلاف مصنع جديد لدى هيئة التنمية الصناعية فى 4 سنوات.. وتوفير تمويلات لاستكمال الروبيكى للجلود وتدشين أكبر مدينة للنسيج وأخرى للأثاث .. إنشاء 13 مجمعا صناعيا بالمحافظات

الأحد، 30 يونيو 2019 12:00 م

"التنمية الصناعية" تعلن نتائج حجز أراضى القاهرة الجديدة الاثنين القادم

الخميس، 13 يونيو 2019 06:58 م

بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان وبنك التنمية الصناعية لتمويل محدودى الدخل

الخميس، 13 يونيو 2019 04:00 ص

"التنمية الصناعية" توقف تلقى طلبات حجز الأراضى لحين وضع قواعد جديدة للتخصيص

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة