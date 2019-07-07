رئيس البنك الأفريقى: الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة لإنجاح "قمة النيجر"

كتب سمير حسنى

أشاد الدكتور بنيديكت آكى أورامه، رئيس البنك الأفريقى للاستيراد، باتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة، مؤكدا أنها من أهم إنجازات الاتحاد الأفريقى.

وقال أورامه، فى الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الاستثنائية الـ12 والمنعقدة بالنيجر اليوم الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن القمة تاريخية بكل المقاييس وذلك من أجل الالتزام بالتكامل الأفريقى وإعلاء كلمة أفريقيا عالية، مشيرا إلى ترقب الجميع بنتائج هذه القمة.

وقدم رئيس البنك الأفريقى للاستيراد، الشكر للرئيس السيسى، على الجهود التى يبذلها من اجل إنجاح القمة الاستثنائية.

ودعا " أورامه " الجميع إلى تحمل المسئولية من أجل إنجاح هذه القمة وتحقيق أهداف وتطلعات الشباب الأفريقى، مبينا أن هناك العديد من القضايا الأخرى التى يجب على المشاركين فى القمة أن يأخذوها فى عين الاعتبار مثل الأمن والتصدى للإرهاب.