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رئيس البرلمان اليمنى يطالب بالوقوف صفا واحدا بمواجهة ميليشيا الحوثى

الأحد، 07 يوليه 2019 05:52 م
رئيس البرلمان اليمنى يطالب بالوقوف صفا واحدا بمواجهة ميليشيا الحوثى ميليشيا الحوثى

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أكد رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان سعيد البركانى، اليوم الأحد، أهمية دور أعضاء مجلس النواب والقوى السياسية والوطنية فى اليمن ومختلف الشرائح الاجتماعية في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها اليمن من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، مطالبا الجميع بالوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه العصابة الانقلابية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال لقاء البركاني مع رؤساء الكتل البرلمانية اليمنية، حيث تم استعراض ومناقشة مجمل القضايا على الساحة الوطنية والمواضيع المتعلقة بمهام وأعمال مجلس النواب.
وأشار البركاني إلى أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات والاحتياطات المطلوبة لتأمين انعقاد المجلس بما يمكنه من أداء مهامه الدستورية، والاهتمام بقضايا المواطنين وبما يلبي تطلعاتهم، بالإضافة إلى دور المجلس في الجانب الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية وبما يساعد على رفع مستوى الأداء في مختلف المجالات.
كما استعرض رئيس المجلس المتغيرات والمستجدات السياسية والوطنية في اليمن، والجهود التي قامت بها هيئة رئاسة مجلس النواب خلال الفترة الماضية، وكذا الجهود الوطنية المبذولة لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.


اليمن

ميليشيا الحوثى

الحوثيون

البرلمان اليمنى

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