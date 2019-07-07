سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 10:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس اتحاد مصدرى الأقطان لـ " اليوم السابع" : تصدير 1.7 مليون قنطار الموسم الماضى

الأحد، 07 يوليه 2019 08:43 م
رئيس اتحاد مصدرى الأقطان لـ " اليوم السابع" : تصدير 1.7 مليون قنطار الموسم الماضى عزة قبارى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان
الفيوم - عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت عزة قبارى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، ورئيس مجلس إدارة شركة الوادى لحليج الأقطان، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن أرباح الشركة بنهاية العام المالى الجارى، بلغت نحو 18 مليون جنيه،مقارنة بأرباح بلغت 57 مليون جنيه العام المالى 2017-2018

أضافت عزة لـ" اليوم السابع" على هامش افتتاح محلج الفيوم اليوم ، أن سبب تراجع الأرباح نتيجة استلام قطن الإكثار أزيد من سعره فى السوق بنحو 450 جنيها للقنطار الواحد ، وبالتالى لن يتم تحديد سعر ضمان للأقطان الموسم الحالى بعد تجربة العام الماضى.

وكشفت عزة قبارى إنه حتى بذور القطن التى تم شراؤها من المزارعين استلمت وزارة الزراعة 10% منها فقط ، مما كبد الشركة والشركات الشقيقة التى استلمت قطن الإكثار خسائر كبيرة .

وحول صادرات القطن المصرى، قالت ، إنه تم تصدير نحو 84 ألف طن الموسم الماضى، نحو 1.7 مليون قنطار من خلال 20 شركة، قالت قبارى، إنه تم تصدير القطن بدون مكاسب ملموسة، نتيجة معرفة المستوردين، أن القطن المصرى لا يمكن استهلاكه محليا، وبالتالى يتم التحكم فى سعره .

أوضحت إنه مع خطة التطوير التى تنفذها الشركة القابضة للقطن برئاسة الدكتور أحمد مصطفى، ستزيد من استخدام القطن المصرى ،مما يزيد من منافسته العالمية مستقبلا .

 


محلج الفيوم

اتحاد مصدرى الاقطان

عزة قبارى

القابضة للقطن

تطوير المحالج

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اشتباكات عنيفة بين جماهير الكونغو و نجم الفريق"بولاسي" بعد مباراة مدغشقر.. صور

اشتباكات عنيفة بين جماهير الكونغو و نجم الفريق"بولاسي" بعد مباراة مدغشقر.. صور

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

اليوم السابع: كتيبة العواجيز.. ضربة موجعة هزّت الكرة المصرية

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

بعد إعلان السيسى بدء سريانها..اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ×11معلومة

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

موجز 6.. بدء رفع سن المعاش لـ61 سنة من 2032 ويصل 65 عاما فى 2040

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

لماذا رحل اتحاد الكرة مستقيلا ولم تتم إقالته ؟

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

رسمياً ..مجلس اتحاد الكرة يقدم استقالة جماعية إلى ثروت سويلم

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

مدبولي: اجتماعات دورية لمتابعة مشروعات العاصمة الإدارية استعدادا للانتقال إليها

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

بركان 6 يوليو يكشف "عورات" الكرة المصرية.. الخروج المؤسف للمنتخب الوطنى من أمم أفريقيا يؤكد الأخطاء الإدارية والفنية فى اتحاد الكرة والمنتخب.. خطايا مجلس الجبلاية وأجيرى تقود الفراعنة للسقوط أمام الأولاد

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

240 ألف دولار شرطا جزائيا فى عقد أجيرى.. ومحاولات لفسخ العقد بالتراضى

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

إحالة 21 سائق سرفيس بالقاهرة للنيابة لعدم التزامهم بالتعريفة الجديدة

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

ذكرى شهداء الكتيبة 103 فى كمين البرث بكاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة