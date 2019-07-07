دورة تثقيفية لأئمة مساجد بنى سويف عن التوعية السكانية وتنظيم الأسرة

أعلنت مديرية الصحة ببنى سويف عن المشاركة مع مديرية الأوقاف فى تنظيم دورة تثقيفية لائمة وخطباء المساجد، تستمر على مدى يومين بعنوان "التوعية السكانية وتنظيم الأسرة، والمواطنة"، وذلك برعاية من المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف وبإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.

وأضاف بيان للمديرية: أنه بدأت اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من الدورة بقاعة مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بنى سويف العاصمة، وألقى خلالها الدكتور محمد جمعه مشرف طبى إدارة مركز ومدينة الواسطى الصحية محاضرة عن أهمية تنظيم الأسرة للمجتمع، وكذلك أهم وسائل تنظيم الأسرة، فضلا عن عرض أبرز الشائعات المتعلقة بالوسائل وكيفية الرد عليها، مطالبا الأئمة بدعوة المجتمع إلى تبنى مفهوم الأسرة الصغيرة للحفاظ على صحة الأم وأمن واستقرار الأسرة التى تمثل أهم دعائم المجتمع والوطن، وذلك بحضور الشيخ محمد البسطويسى منسق عام المشروع بالوزارة، ورفيق عاشور، مدير الدعوة وإبراهيم عبد المحسن رئيس المساجد وعادل حيدر رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية، وعشرات الأئمة.