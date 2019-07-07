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دراسة: فيس بوك مفيد للصحة العقلية ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب

الأحد، 07 يوليه 2019 01:01 م
دراسة: فيس بوك مفيد للصحة العقلية ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب فيس بوك
كتبت هند عادل

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يعتقد الكثيرين أن استخدام منصات الوسائط الاجتماعية يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العقلية لمستخدميها، ولكن أظهرت أبحاث جديدة أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى يمكن أن يقلل من خطر إصابة البالغين بالاكتئاب أو القلق، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

 كشفت الأبحاث الجديدة أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تحسن الصحة العقلية للبالغين من خلال مساعدتهم في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية.

حيث قام كيث هامبتون أستاذ الإعلام والمعلومات بجامعة ولاية ميشيجان بتحليل آثار استخدام Facebook على البالغين لتحدي الادعاء بأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في أزمة الصحة العقلية في الولايات المتحدة، فهناك قرابة 50 مليون من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من مرض عقلي تشمل هذه الأمراض العديد من الحالات المختلفة، مثل الاكتئاب والقلق، والتي تختلف من خفيفة إلى شديدة.

وأظهرت النتائج البحثية  أن 63 ٪ من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي كانوا أقل عرضة لمشاكل الصحة العقلية  مثل الاكتئاب والقلق عن الأشخاص  الذين لا يستخدمون هذه المواقع، وأشار البروفيسور هامبتون إلى أن ذلك يرجع أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من السهل عليهم البقاء على اتصال مع أفراد الأسرة  والوصول إلى المعلومات الصحية.

كما أظهرت النتائج الرئيسية الأخرى أن الصحة العقلية للشخص يمكن أن تؤثر على الضيق النفسي الذي يعاني منه أحد أفراد الأسرة إذا كان كلا الشخصين على نفس موقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 


التواصل الاجتماعى

فيس بوك

الصحه العقليه

فوائد فيس بوك

الاكتئاب

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