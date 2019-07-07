دراسة: الرجال هم أفضل الجراحين والنساء أفضل أطباء الأسرة

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة جديدة أن معظم الأطباء - ذكورا وإناثا - يقولون إن الرجال يكونون جراحين متميزين والنساء أكثر ملائمة لطب الأسرة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جريس فريق جامعة واشنطن في سانت لويس، ردود 42 ألف طبيب لاختبار التحيز المعترف بها، ووجد معظمهم من الرجال تربطهم مهنة الجراحة، والنساء مع "الأسرة" و "طب الأسرة".

ووثقت عشرات الدراسات عن التحيز الجنسي في الطب، حيث وجدوا أن النساء يريدون شغل منصب فى التخصص الذي يهيمن عليه الذكور تقليديا، وتظهر البيانات أن أقل من 20% من الجراحين الأمريكيين من النساء.



فريق جراحى من الرجال فريق جراحى من الرجال

في جراحة العظام ، أحد أكثر المجالات المربحة للطب ، يكسب الرجال 370 ألف دولار في المتوسط ، في حين تكسب النساء حوالي 320 ألف دولار، وفقاً لدراسة حديثة.

وبذلت الجهود لسد الفجوة بين الجنسين من خلال عقد المزيد من المؤتمرات حول هذه القضية، وحث المستشفيات والمدارس على توظيف المزيد من النساء، لبدء معالجة هذه المشكلة، يطالب الباحثون بـ "زيادة شفافية سياسات التوظيف والترقية، والنظر في التنوع كمقياس أداء للمنظمات الطبية، وتشجيع الإجازات المرنة التى تعمل على زيادة نجاح الأطباء والمتدربات".