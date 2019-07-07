سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 11:52 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

دراسة: استهلاك الحليب ومنتجات الألبان يكافح الإصابة بالأمراض المزمنة

الأحد، 07 يوليه 2019 11:00 ص
دراسة: استهلاك الحليب ومنتجات الألبان يكافح الإصابة بالأمراض المزمنة منتجات الألبان وكيف تكافح الأمراض المزمنة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت دراسة حديثة الضوء على أن استهلاك كمية كافية من الحليب ومنتجات الألبان في مراحل مختلفة من الحياة يمنع الأشخاص من الإصابة بأمراض مزمنة، فهناك علاقة إيجابية بين الاستهلاك المعتدل من الحليب أثناء الحمل والوزن عند الولادة، والمحتوى المعدنى للعظام أثناء مرحلة الطفولة، بالإضافة إلى ذلك، قد يقلل تناول الحليب ومنتجات الألبان يوميا من خطر التعرض لوهن العظام بين كبار السن .


وشدد الباحثون على أن الحليب ومنتجات الألبان لا تحتوى على العديد من العناصر الغذائية فحسب بل يسهم أيضا في تلبية المتطلبات الغذائية للبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والزنك وعنصر السلينيوم وفيتامين "أ" وفيتامين "ب -12" وحمض البانتوثنيك .

منتجات الحليب
منتجات الحليب

ووجد الباحثون أن الاستهلاك المعتدل لهذه المجموعة الغذائية يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان المثانة.

وعلى العكس من ذلك، أشارت الدراسة إلى أن استهلاك مثل هذه المنتجات، خاصة الألبان قليلة الدسم والزبادي قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر، ويبدو أن تقوية منتجات الألبان باستخدام فيتوستيرول وأحماض أوميجا- 3 الدهنية تشكل استراتيجية مناسبة لتحسين المؤشرات الحيوية لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.


منتجات اللألبان

الكالسيوم

سرطان القولون

مرض السكر

العظام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

بالأنفوجراف ..7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

المالية: مصر قادرة على أن تكون «قاطرة التنمية» فى منطقة «المتوسط»

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

فيديو معلوماتى.. الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 20٪

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

صور.. كل ما تريد معرفته عن أقدم هرم فى تاريخ مصر على أرض المنيا

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

لأولى ثانوى.. تعرف على الجدول المعدل لامتحان الفرصة الثانية فى 11 معلومة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

مفيش مشكلة ملهاش حل.. وصفات طبيعية للتخلص من آثار المكياج

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

8 حالات لن يتم التصالح عليها فى مخالفات البناء بالقانون الجديد.. تعرف عليها

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

معلومات جديدة عن مسلسل Lord of the Rings.. يأتى فى 5 مواسم

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

لو عايز تحول لابنك من المدرسة.. 17 معلومة تلخص الإجراءات المطلوبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة