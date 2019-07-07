دايت العوم ..اعرف عدد السعرات الحرارية التى تتخلص منها بالسباحة

كتبت هند عادل

السباحة ليست مجرد نشاط صيفي ممتع ولكنها مفيدة لصحة الجسم خاصة القلب والقوة العضلية وأيضا مفيده جدا لإنقاص الوزن والتخلص من مشاكل السمنة وحرق المزيد من السعرات الحرارية المخزنه داخل خلايا الجسم وتؤدى إلى إصابته بالكثير من الأمراض والمشاكل الصحية، حسبما ذكر موقع " healthline".

كيف يتم حرق السعرات الحرارية



يُعرف معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية للحصول على الطاقة باسم التمثيل الغذائي لديك، عند التمرين يزيد التمثيل الغذائي يعتمد مدى تأثير ذلك ومدة استمراره على مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك الجنس وتكوين الجسم والنشاط الذى يقوم به الشخص .

وأكدت العديد من الأبحاث أن الجسم يمكنه حرق ما يقرب من 400 سعرة حراريه خلال ساعة طويلة للسباحة بوتيرة معتدلة، ويمكن البدأ بـ 10 إلى 30 دقيقة سباحة فى 1-3 مرات في الأسبوع، ثم أضف 5 دقائق سباحة كل أسبوع، يمكن حرق المزيد من السعرات الحرارية عندما تسبح أسرع وتغطي مسافة أطول.