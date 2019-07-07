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خوفا من تذمر الأثيوبين بالجيش الإسرائيلى.. قائد عسكرى: احتضنوا الجنود

الأحد، 07 يوليه 2019 02:47 م
خوفا من تذمر الأثيوبين بالجيش الإسرائيلى.. قائد عسكرى: احتضنوا الجنود الجيش الإسرائيلى - أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى

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طالب قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلى اللواء هأرتسى هليفى من الجنود الحديث مع الجنود الأثيوبين فى الوحدات والكتائب لتفاهم مشاكلهم ودمجهم، وذلك خوفًا من وقوع حالات تذمر داخل الجيش الإسرائيلى من قبل الجنود الإسرائيليين من أصول أفريقية لاسيما الأثيوبية .

 

وذكرت هيئة الإذاعة والبث الإسرائيلية، أن الغالبية العظمى من الجنود الإسرائيليين من أصول أثيوبية يخدمون بالقيادة الجنوبية بالجيش، مشيرة إلى أن اللواء "هليفى" قال إن إسرائيل تعيش أجواء حساسة للغاية ويجب التكاتف لتخطيها.

 

تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين الأثيوبيين فى تل أبيب، بعد مقتل شاب أثيوبى يبلغ من العمر 18 عاما على يد شرطى إسرائيلى أطلق النار عليه بدم بارد.


اسرائيل

الجيش الاسرائيلى

تل ابيب

اثيوبيا

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