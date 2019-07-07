خبيران فى جراحة القلب والصدر والتجميل بمستشفيى "كوبرى القبة" و"الجلاء" العسكرى

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يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الخبير العالمى الدكتور هشام الصيفى أستاذ جراحة التجميل والحروق بجامعة كاليفورنيا بأمريكا وذلك فى الفترة من 12 وحتى 18 يوليو الجارى.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الأستاذ الدكتور ماورو كاسيسى خبير جراحات القلب والصدر وصمامات القلب والشرايين التاجية خلال الفترة من 20 وحتى 24 يوليو الحالي.

وتستقبل المستشفيات حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميًا عدا يوم الجمعة والعطلات الرسمية.