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حملة "الفتيات لسن عرائس" تنطلق فى بريطانيا فى الخريف للتصدى لزواج الأطفال

الأحد، 07 يوليه 2019 12:26 م
حملة "الفتيات لسن عرائس" تنطلق فى بريطانيا فى الخريف للتصدى لزواج الأطفال بايزى محمود مصممة أزياء بريطانية
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، إن حملة عالمية مختصة بالتصدى لزواج الأطفال تركز على بريطانيا، حيث يقول نشطاء إن القانون فشل فى حماية الأطفال دون سن 18 عامًا.
 
وتبلغ السن القانونية للزواج فى إنجلترا وويلز 18 عامًا، لكن يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا الزواج برضا الوالدين؛ ويعتقد الناشطون أن الموافقة يمكن أن تعنى الإكراه.
 
وتدعو حملة "الفتيات لسن عرائس"، وهى شراكة عالمية تضم أكثر من 1000 منظمة تسعى إلى إنهاء زواج الأطفال، إلى جعل حفلات الزفاف لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا غير قانونية، وتشمل مقترحاتها جميع الحالات التى يكون فيها أى طرف بريطانيًا أو يعيش فى المملكة المتحدة.
 
وتدعم الحملة، التى ستطلق هذا الخريف، من قِبل مصممة الأزياء فى لندن بايزى محمود، التى قُتلت شقيقتها باناز، 20 عامًا، فى "جريمة شرف" عام 2006. 
 
 
 

حملة الفتيات لسن عرائس

بريطانيا

زواج الاطفال

زواج القاصرات

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