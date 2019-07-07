حملات على مستودعات البوتاجاز والمطاعم بدمياط لضبط الأسعار

تفقدت إدارة المتابعة بديوان عام محافظة دمياط، 4 مستودعات بوتاجازعلى نطاق المحافظة، بمشاركة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومديرالرقابة التموينية، ومديرالتجارة الداخلية بالمديرية، كما ضبطت أجهزة المتابعة كميات من الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد المطاعم.
وتبين للحملة أثناء المتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة للأسطوانات المنزلية والتجارية من عدمه، وإلتزام كافة المستودعات بالسعرالرسمى للإسطوانات المنزلية 65 جنبها، والإسطوانات التجارية 130جنيها، وتم التأكد من توافر كل الحصص بمختلف المستودعات لتلبية احتياجات المواطنين .
كما تمكنت الحملة المكونة من المتابعة بديوان عام المحافظة والطب البيطرى والصحة والتموين من ضبط 10 كيلو من أسماك الرنجة والبلطى والبربونى غير صالح للاستخدام بأحد المطاعم، وتم تحرير المحضر رقم 284 جنح مركز دمياط.
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