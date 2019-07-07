سوبر كورة
Ads
الأحد، 07 يوليه 2019 02:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة النصب وراء إيهام المواطنين بالتنقيب عن الأثار والذهب

الأحد، 07 يوليه 2019 12:54 م
حبس 3 عاطلين بتهمة النصب وراء إيهام المواطنين بالتنقيب عن الأثار والذهب اثار،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهة، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين، وإيهامهم بقدرتهم على التنقيب عن الآثار والذهب .

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، وتمكنوا من ضبط 3 أشخاص أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى 13 حكما متنوعا حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم وعثر بداخل السيارة على حقيبة بداخلها كيس بلاستيك يحوى "كمية من التراب"- وحقيبة بداخلها قطع حجرية مختلفة الأحجام- سبيكة فضية وزنت 800 جرام- 3 هواتف محمولة- مبلغ مالى.

وبمناقشتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى ممارسة أعمال النصب على المواطنين، عقب إيهامهم بتحصلهم على المضبوطات إثر قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وقدرتهم على استخراج الذهب والفضة منها، وترغيبهم بالاستعانة بهم فى أعمال التنقيب مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات.


النزهة

نيابة النزهة

قسم النزهة

عقوبة السرقة بالإكراه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

بلاغ للنائب العام ضد اتحاد الكرة بتهمة إهدار المال العام

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

البنك المركزى يطلق خدمة جديدة للاستعلام الفورى عن حسابات المتوفين بالبنوك

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

خروج مصر من أمم أفريقيا 2019 فى عيون صحافة العالم.. "فرانس فوتبول": خروج الفراعنة أصاب الجماهير بالصدمة.. "صن": حلم أصحاب الأرض ينتهى وسط بكاء صلاح و"الأولاد" يكمل سلسلة المفاجآت.. ولاجازيتا تبرز تفوق البافانا

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

كمال درويش يدخل دائرة المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

السيسى فى القمة الأفريقية: علينا السعى لتحقيق آمال شعوبنا فى التنمية

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 5 شائعات لا تصدقها عن نتيجة الامتحانات

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

وسام فتوح: على البنوك العودة لدورها الأساسى بالتمويل ودعم الاقتصاد والتنمية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

شاهد فى دقيقة.. 13 معلومة عن اختبارات القدرات وخطوات التسجيل لطلاب الثانوية

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

صور.. 8 بنوك مصرية تحصد جوائز "التميز والانجاز المصرفى العربى" فى لبنان

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

انطلاق القمة الأفريقية الاستثنائية فى النيجر برئاسة السيسى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

بعد استقالة 9 أعضاء.. حل مجلس اتحاد الكرة رسميا.. وغموض موقف عبدالغنى وكردى

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

7 مشروعات عملاقة لإنتاج الغاز خلال 5 سنوات تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة