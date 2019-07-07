حبس موظف بحى مصر القديمة ومقاول لاتهامهم بتقاضى رشوة

كتب سليم على

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، حبس موظف إزالة بحى مصر القديمة ومساعده ومقاول هدم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتقاضي رشوة مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تلقي الرقابه الإدارية، بلاغًا من أصحاب الورش، بمنطقة المدابغ، يفيد بعرض موظف بالحى، ومقاول هدم بسرعة إزالة الورش الخاصة بهم مقابل مبالغ مالية، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين.

وأشارت التحقيقات، رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، تمكنوا من مجاراتهم وضبطهم متلبسين بتقاضي رشوة مالية 20 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة.