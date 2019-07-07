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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى النزهة

الأحد، 07 يوليه 2019 08:14 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة بطاريات السيارات فى النزهة سرقة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لسرقته بطاريات السيارات فى منطقة النزهة، كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.

البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة النزهة، بلاغا من الأهالى يفيد ضبطهم شاب أثناء سرقته بطارية سيارة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة ، وتبين أن الأهالى ضبطوا المتهم أثناء سرقتة بطارية من سيارة أحدهم وقاموا بتوثيقة بالحبال، واقتادته رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 


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