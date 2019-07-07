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حبس عاطل بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من سيارة فى مدينة نصر

الأحد، 07 يوليه 2019 02:42 م
حبس عاطل بتهمة سرقة أجهزة إلكترونية من سيارة فى مدينة نصر سرقة سيارة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة أجهزة الكترونية من داخل إحدى السيارات.

 

والبداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث تأمين الفنادق والمعينة، بخدمة تأمين محور الفنادق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تمكنوا من ضبط "أحد الأشخاص بحوزته (جهاز كمبيوتر "لاب توب"- هارد ديسك- 2 فلاشة- شاحن "لاب توب"- شاحن هاتف محمول) وذلك عقب قيامه بسرقتها من داخل إحدى السيارات ملك (مهندس ميكانيكا – مقيم دائرة قسم شرطة المعادى) بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام قطعة حجارة.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


مدينة نصر

قسم مدينة نصر

نيابة مدينة نصر

سرقة اجهزة الكترونية من سيارة

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