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حبس عاطلين متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الهواتف المحمولة فى مصر القديمة

الأحد، 07 يوليه 2019 08:12 م
حبس عاطلين متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الهواتف المحمولة فى مصر القديمة كلبش - أرشيفية
كتب ـ سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة، حبس عاطلين متهمين بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عنصرين إجراميين - سبق اتهامهما فى 10 قضايا "سرقة"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، حال استقلالهما مركبة توك توك "ملك الأول"، وبحوزتهما 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بأنها من متحصلات 3 وقائع سرقة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مباحث مصر القديمة

سرقة الهواتف

جريمة سرقة

سرقة هاتف

الهواتف المسروقة

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