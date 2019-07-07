حبس عاطلين متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الهواتف المحمولة فى مصر القديمة

كتب ـ سليم على

قررت نيابة مصر القديمة، حبس عاطلين متهمين بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن مباحث قسم شرطة مصر القديمة، من ضبط عنصرين إجراميين - سبق اتهامهما فى 10 قضايا "سرقة"، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، حال استقلالهما مركبة توك توك "ملك الأول"، وبحوزتهما 3 هواتف محمول "مجهولة المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما اعترفا بأنها من متحصلات 3 وقائع سرقة بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.