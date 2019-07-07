حبس سائق توك توك ونجله لقتلهما مسن بهدف السرقة فى الإسكندرية

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية حبس سائق توك توك ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل مسن داخل مسكنه لسرقته، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لمعرفة سبب الوفاة، والتحفظ على المسروقات.

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

وفور انتقال ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة موظف بالمعاش، 75 سنة، مُقيم بالشقة محل البلاغ، مسجاة بسرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصان سائق توك توك، ونجله مُقيمان بمنطقة الغربانيات بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة نظرًا لارتباط الأول بعلاقة صداقة مع المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبلغ مالى متحصل من بيع شقة ملكه، وأضافا بعدم تمكنهما من العثور على المبلغ المالى المشار إليه عقب ارتكاب الجريمة، وقاما بالاستيلاء على "تليفزيون وشاشة و2 سرير و2 إسطوانة بوتاجاز وهاتف محمول ومجموعة من الأوانى" وهربا، وبارشادهما تم ضبط المسروقات بمسكنهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.